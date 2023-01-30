В Петербурге появятся три новые газовые автозаправки

В Санкт-Петербурге будут построены новые газовые заправочные станции. Строительство трех таких в Невском, Курортном и Приморском районах утвердило городское правительство, сообщили в его пресс-службе.

«Строительство сети газозаправочных станций – стратегический инвестиционный проект. Это часть комплекса мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива», – процитировали слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Он также отметил, что новые автомобильно-заправочные станции позволят расширить использование экологичного газа в качестве топлива для общественного и личного транспорта, а также коммунальной техники.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Обуховский завод снабдит петербургских метростроителей оборудованием. За это заплатят 2,3 миллиарда рублей, при этом 80% суммы подрядчик получит сразу.

газовое топливо


 

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