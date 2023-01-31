Телефонные мошенники продолжают орудовать в Петербурге

Вчера, 30 января, в отделение полиции обратилась петербурженка. Причина — она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Ей позвонила неизвестная женщина, рассказав, что ее деньги не в безопасности. Сама звонившая представилась сотрудницей одного из российских банков. В результате женщине удалось убедить потерпевшую перевести на специальный счет 100 тысяч рублей.

В результате возбуждено уголовное дело, рассказывает источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что следственный отдел Пушкинского района возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 27 января 2023 года рабочий упал вниз с высоты девятого этажа. Он выполнял работы по заливке бетона на одном из корпусов строящегося жилого комплекса в поселке Шушары.