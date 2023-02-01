В декрет вместо жены: стало известно, сколько мужчин готовы на этот шаг

Примерно 43% не против уйти в декретный отпуск вместо своей жены. При этом в течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой российской компании. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

В то же время 34% опрошенных мужчин ни в коем случае не согласятся уйти в декрет вместо своей жены. Еще 23% мыслят не так категорично, скорее исключают такую возможность.

Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Напротив, 27% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России было открыто более 30 000 вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В Петербурге было открыто более 3 000 таких вакансий, и это превышает прошлогодние показатели на 85%. Об этом сообщает hh.ru.