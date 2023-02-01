В Петербурге значительно растет число вакансий с ежедневными выплатами

В 2022 году в России было открыто более 30 000 вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В Петербурге было открыто более 3 000 таких вакансий, и это превышает прошлогодние показатели на 85%. Об этом сообщает hh.ru.

Чаще всего такую работу предлагают курьером — для них таких вакансий 72%. Еще по 5% вакансий приходится на кладовщиков и упаковщиков. Также ежедневные выплаты готовы предложить водителям, промоутерам, продавцам и администраторам.

Интересно, что только 3% петербуржцев интересны ежедневные выплаты. В то же время 17% хотели бы получать деньги еженедельно. Но большинству (61%) все-таки привычнее получать зарплату раз в две недели.

Ранее сообщалось, что очень многие работают в офисе, а это про постоянное смотрение в монитор компьютера, сухой воздух и не самое правильное питание. Конечно, можно было бы сказать что-то вроде: мол, смените работу. Но что делать тем, кто искренне любит свою офисную деятельность или же банально не может сменить работу на данный момент? Делимся некоторыми советами.