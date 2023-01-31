Офис против здоровья: как уберечь себя

Очень многие работают в офисе, а это про постоянное смотрение в монитор компьютера, сухой воздух и не самое правильное питание. Конечно, можно было бы сказать что-то вроде: мол, смените работу. Но что делать тем, кто искренне любит свою офисную деятельность или же банально не может сменить работу на данный момент? Делимся некоторыми советами.

В первую очередь из-за работы в офисе страдает наше зрение. Конечно, не у всех есть возможность ограничить свою работу за компьютером до четырех часов в сутки, поэтому рекомендуем вам прислушаться к следующим советам. Во-первых, обязательно нужно сохранять правильную дистанцию между экраном и глазами — 45 сантиметров. Если вы вдруг работаете до позднего времени, обязательно позаботьтесь о дополнительном источнике света в темное время.

Конечно же, стоит находить время и на гимнастику для глаз. Например, попробуйте в течение нескольких минут фокусировать свое зрение поочередно то на предмете вдали, то вблизи. Также можно попробовать чередовать и фокусировку на ярких и бледных предметах. Помимо этого, попробуйте некоторое время быстро поморгать. Все это поможет вам уберечь свое зрение.

Если же вы ощущаете, что гимнастики для глаз вам уже недостаточно или же вы испытываете сухость глаз, то обязательно обратитесь к врачу. Возможно, вам пропишут специальные капли от сухости глаз.

Питание — еще одна офисная проблема. Нередко люди либо вовсе забивают на обед, либо перекусывают чем попало. Ни то, ни другое — совершенно точно не вариант, если вы все-таки хотите хоть немного пощадить ваш организм. Звучит банально, но все-таки это помогает — носите с собой контейнеры с полезными перекусами. Работа — не волк, в лес не убежит, а вот восстановление здоровья может обойтись вам довольно дорого.

Никуда не денешься и от малоподвижности. Именно поэтому имеет смысл периодически делать перерывы, чтобы хотя бы пройтись по офису. Если же такой возможности у вас нет, найдите в себе силы на небольшую прогулку после работы, организм вам точно скажет спасибо