В Петербурге задержали серийных воров одежды из ТРК

В Петербурге росгвардейцы задержали правонарушителей, совершивших серию краж из магазинов одежды в ТРК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что 31 января в вечернее время были задержаны два мужчины. Они обокрали несколько магазинов в торговом центре на проспекте Энгельса. В ТЦ сработала тревожная кнопка, на месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который открыто похитил из магазина одежды известного бренда вещи стоимостью 30 000 рублей, говорят в ведомстве.

Персонал бутика рассказал, что был и другой вор, которому удалось сбежать. По имеющимся приметам росгвардейцы задержали мужчину около припаркованного неподалеку от торгового комплекса автомобиля «Volkswagen Polo».

Сейчас оба злоумышленника находятся в отделении полиции, говорят в ведомстве.