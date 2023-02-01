Правительство проиндексировало социальные выплаты

С 1 февраля в Российской Федерации размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличился на 11,9%. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В числе выплат, попавших под индексацию, ежемесячные денежные выплаты для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России.

Кроме этого, на такой же процент будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребёнка, в результате оно увеличится до 22,9 тысячи рублей, размер единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью также вырастет до 22,9 тысячи рублей.

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