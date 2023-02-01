Из-за пожара на Комендантском проспекте пострадал ребенок

Сегодня, 1 февраля, в 13:28 в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о пожаре по адресу в Приморском районе. Возгорание произошло в квартире на Комендантском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире. Происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров. В 14:00 пожар ликвидирован.

По уточнённой информации пострадавшие женщина и ребёнок были направлены в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года жертвами пожаров стали 36 детей Ленинградской области. Это на 30% больше, чем за такой же период 2022 года — тогда погибло 24 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.