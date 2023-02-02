Студент РГГУ защитил ВКР, написанную нейросетью

Студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написал выпускную квалификационную работу (ВКР) с помощью нейросети. Процент оригинальности составил 82%, и он смог ее защитить, сообщили в пресс-службе вуза.

«РГГУ впервые столкнулся с фактом применения подобных технологий для написания квалификационной работы студента», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.

Во время подготовки диплома, преподаватель отмечал проблемы с качеством предоставленных материалов. Однако проверка итогового варианта на оригинальность показала 82%.

В то же время, на защите студент вполне мог получить «неудовлетворительно», но в ходе беседы члены комиссии решили отпустить его с оценкой, минимально допустимой для успешной сдачи.

«Данный случай заставил задуматься о необходимости разработки инструментария распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ», – подчеркнули в пресс-службе РГГУ, отметив, что вопросом займутся в Отделении интеллектуальных систем в гуманитарной сфере и Институте информационных наук и технологий безопасности.

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