Стало известно, куда больше всего студентов хотели поступить в 2022 году

Больше всего абитуриентов в 2022 году оказались заинтересованы направлением «Здравоохранение»: на него поступило более 50 тысяч человек. Второй результат у «Информатики и вычислительной техники», следует из данных мониторинга качества приема в российские вузы, который проводит Высшая школы экономики совместно с Минобрнауки России.

«Топ самых крупных по приему направлений в 2022 году не изменился в сравнении с 2021 годом. В число крупнейших направлений входят «Здравоохранение» (50 467), «Информатика и вычислительная техника» (45 249), «Педагогическое образование» (40 843), «Юриспруденция» (37 728) и «Экономика» (29 579)», – говорится в сообщении.

Также в результатах мониторинга отмечается, что за 2021 год ощутимо выросли цифры контрольного приема по «Здравоохранению», «Информатике» и «Педагогике».

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