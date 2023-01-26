Миллион рублей на стартапы получат 1,5 тыс. студентов

Почти 1,5 тысячи учащихся российских вузов в 2023 году смогут получить миллион рублей на развитие своих стартапов. Это на 500 человек больше, чем было в прошлом году, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«В этом году финансирование в 1 миллион рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи студентов, что на 500 больше, чем в 2022 году. В планах – усиление поддержки молодежи: в 2024 году гранты уже смогут получить 2 тысячи учащихся, к концу 2030 года – до 30 тысяч», – приводит его слова пресс-служба Министерства науки и образования Росси.

Отбор участников «Студенческого стартапа» проводится в рамках семи направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровье, сбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

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