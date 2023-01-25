Россиянам напомнили о мерах поддержки студентов

Сегодня, 25 января, в России отмечается День российского студенчества. В связи с этим Gazeta.spb решила напомнить о главных пособиях и льготах для учащихся в вузах и колледжах.

Прежде всего, необходимо вспомнить о государственной академической стипендии. Она доступна молодым людям, учащимся на очных отделениях вызов и ссузов (средне специальных учебных заведений), которые сдают сессии без троек. Каждый год размер стипендии индексируют на 4%. Так в 2023 году она составила 1825 рублей для студентов университетов и 664 рубля – для колледжей.

Также существует государственная социальная стипендия, призванная помочь учащимся, лишенным социальной защиты – сиротам, людям с инвалидностью и другим категориям граждан.

Президентские и правительственные стипендии, в свою очередь, полагаются тем, кто занимается научно-исследовательской работой, направленной на модернизацию российской экономики. Если эта сфера не входит в план обучения, претендовать на стипендии позволят успехи в учебе и на олимпиадах.

Еще две ключевых категорий выплат – именные стипендии и гранты. Для первых нужно заполнить заявку, для вторых занять призовое место в одном из специальных конкурсов. Победители смогут подать документы на грант.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по мнению Валерия Фалькова, повышение стипендии до МРОТ должно быть адресным.

выплаты стипендии студенты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге состоится суд над наркофермерами
В Петербурге восстановят единый диспансерный день для ветеранов и блокадников
Брак как союз мужчины и женщины стал одной из основ госполитики РФ
Депутат Бессараб: повышение стипендии до уровня МРОТ будет скорее ...
Арктический кластер Петербурга привлек больше 1,5 млрд рублей
В Петербурге расширили перечень вузов, где можно получить второе высшее
Минпросвещения, рассказал каким будет развитие образования в России
Ребенок — не болезнь: беременная петербурженка не смогла вернуть билеты на ...