Минобрнауки: повышение стипендии до МРОТ должно быть адресным

Академические успехи студента должны учитываться при обсуждении повышения стипендии до уровня МРОТ. Адресность необходима, считает глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков.

«Единственное, все что связано с повышением стипендии. Нам надо понимать, что стипендия, она должна быть тесно взаимосвязана с академическими успехами студентов. Тут принцип должен быть адресности», – заявил он на пресс-конференции.

При этом, несмотря на наличие в России большого числа различных студенческих стипендий, многие из них не удовлетворяют студентов своим размером, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Валерия Фалькова.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Государственному Думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому размер стипендии для студентов не должен быть ниже минимального размера оплаты труда.

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