В Петербурге провели «операцию по изъятию картин» из офиса партии «Яблоко»

Полицейские изымают картины художницы Елены Осиповой из петербургского офиса партии «Яблоко», где 31 января открылась ее выставка. Информацию подтвердил депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский.
Днем в среду, 1 февраля, в региональном офисе партии «Яблоко», расположенном в Санкт-Петербурге проводилась проверка информации о якобы «минировании». Прибывшие полицейские вывели присутствующих из офиса, в котором велась работа над избирательной документацией для кандидатов от партии на довыборы.
По мнению Бориса Вишневского, правоохранители прибыли в офис по «заведомо ложному минированию» с целью провести «операцию по изъятию картин». Полицейские утверждают, что картины забрали на экспертизу, пишет «Коммерсантъ».
Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в петербургскую полицию поступила информация о минировании десятков объектов.