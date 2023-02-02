Переработок в России стало меньше

По сравнению с периодом пандемии россияне стали реже делать заявления о том, что вынуждены перерабатывать каждый день. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, проведя опрос среди трех тысяч представителей экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.

«В том, что работа – это важная часть жизни, а потому нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, убеждены лишь 6% тех, кто работает на территории работодателя, и 7% дистанционных сотрудников», – сообщили в пресс-службе компании.

Также отмечается, что для 52% тех, кто работает очно, и 53%, выполняющих обязанности удаленно, некоторые переработки являются допустимыми. Главное, считают респонденты, чтобы это не стало нормой. Тех, кто готов заниматься работой лишь в строго отведенное для этого время оказалось 42% и 40% соответственно.

«Никогда не работают в личное время 24% трудящихся на территории работодателя и 23% дистанционных сотрудников. Напротив, 18% тех, кто ходит на работу, и 15% тех, кто работает из дома, приходится перерабатывать ежедневно», – добавили в сообщении.

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