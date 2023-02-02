В школах и вузах России начнут преподавать историю по новой единой системе

Минобрнауки и Минпросвещения совместно с Росмолодежью заняты работой по созданию единой системы преподавания истории от начальной школы до последнего курса вуза. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Министерство науки и высшего образования работает в тесном контакте с другими федеральными органами исполнительной власти, в первую очередь с Министерством просвещения, с Росмолодежью, для того чтобы создать единую систему преподавания история от начальной школы до окончания университета», – рассказал он во время экспертного совета в министерстве.

Некоторое время назад в России было увеличено число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. Изучение истории должно занимать не меньше 144 академических часов, 80% которых — контактная работа с обучающимися, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, куда больше всего студентов хотели поступить в 2022 году.