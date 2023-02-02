В правительстве РФ поддержали идею наказания за утечку персональных данных

В правительстве Российской Федерации одобрили концепцию законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за незаконный сбор и передачу персональных данных. О работе над проектом закона рассказала первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

«Концепция законопроекта поддержана правительством РФ. Сейчас в Совете Федерации идёт работа над окончательным текстом проекта закона», – сообщила она в своем официальном telegram-канале.

Также политик подчеркнула, что «утечка» персональных данных является серьезной угрозой. По ее словам, в последнее время участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем в массовом масштабе.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что телефонные мошенники продолжают орудовать в Санкт-Петербурге. Так, например, 30 января в полицию обратилась горожанка, ставшая их новой жертвой.