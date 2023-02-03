Да будет свет: синоптик Колесов рассказал об увеличении светового дня в Петербурге

Продолжительность светового дня в Санкт-Петербурге продолжает расти. По сравнению с показателем 22 года текущая его продолжительность выросла больше, чем на два часа, заявил главный синоптик города Александр Колесов

«Давайте сравним его (текущий световой день – прим. ред.) с 22 декабря. Тогда продолжительность дня была 5 часов 52 минуты, а сегодня уже 8 часов и 6 минут. Даже при плотной облачности и снеге освещения больше, так как солнце поднимается все выше», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По словам синоптика, 22 декабря солнце поднималось над горизонтом до 6 градусов 36 минут. Сегодняшний показатель увеличился в двое: до 13 градусов 20 минут. Благодаря этому сумерки начинаются уже после 18:00.

Также Александр Колесов отметил, что температура в Санкт-Петербурге продолжает понижаться, а снег все падает. Через некоторое время солнце также начнет оказывать влияние на температурные условия в городе.

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