Едим и худеем: какие продукты поспособствуют потере веса

Многие хотя бы раз в жизни задумывались о том, что нужно хоть немного, но сбросить вес. Правда, загвоздка в том, что успех этого дела зависит в основном от питания. Рассказываем, какие продукты могут стать вашими помощниками в похудении.

Во-первых, это молоко и молочные продукты. Они содержат мало калорий, много животного белка, кальция, витаминов, микроэлементов и полезные жиры. Отметим, что речь идет о таких продуктах как молоко, кефир, творог. В любом случае, не стоит есть магазинные йогурты, которые в лучшем случае содержат сахар, а в худшем — множество химозы.

Не будет лишним и полюбить фрукты и овощи. Они содержат большое количество клетчатки, а она в свою очередь помогает очищать кишечник. Стоит отметить, что они также малокалорийны, но только при одном условии — если потреблять их в натуральном виде или готовить на пару. Например, можно поесть капусту и брокколи, морковь, шпинат, огурцы, помидоры, укроп.

Из фруктов можно рассмотреть грейпфрут, апельсины, яблоки, киви. В то же время бананы, персики, виноград, дыни и хурму нужно есть в умеренном количестве.

Не забывайте также есть мясо и рыбу. Мясо — незаменимый источник животного белка. При составлении рациона для борьбы с лишним весом важно выбирать нежирные сорта мяса. Например, к ним можно отнести говядину, телятину, индейку. Что касается рыбы, то стоит отдать предпочтение лососю или тунцу.

Правильный рацион также должен иметь правильное соотношение растительного и животного белка, полезных жиров и сложных углеводов. Основными их источниками являются крупы и злаки. В их числе киноа, овсяная крупа, булгур.