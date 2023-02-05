Около пяти часов тушили пожар в Красногвардейском районе

Сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу более трех часов тушили пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 00:11. Возгорание произошло в СНТ Лесное Красногвардейского района. На Центральной улице загорелся двухэтажный частный дом с мансардой. В результате выгорел дом и пристройка.

К 1:48 пожар удалось локализовать, ликвидировать — к 05:25.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его обвинили в нарушении ПДД, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.