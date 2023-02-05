Анонимы сообщили о минировании 98 объектов в Петербурге

Вчера, 4 февраля, в дежурную часть полиции обратились различные организации, которые заявили, что им угрожали минированием зданий. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

По его словам, речь шла о 98 зданиях Петербурга. В основном угрозы касались метрополитенов (97). Еще одна угроза поступила о минировании объекта торговли. Из-за этого эвакуировали 250 человек из одного здания. Сотрудники правоохранительных ведомств провели осмотр объектов, но никаких взрывчатых устройств не было найдено.

Полиция уже выяснила, на кого был зарегистрирован номер телефона звонившего. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что вчера, 4 февраля, в отделение полиции обратилась жительница Пушкина. Правда, обращение ее было совершенно не от лица жертвы: «Я взорву ГУВД и РУВД, тротила на всех хватит», заявила женщина.