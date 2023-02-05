«Тротила на всех хватит»: в Петербурге женщина угрожала взорвать ГУВД и РУВД

Вчера, 4 февраля, в отделение полиции обратилась жительница Пушкина. Правда, обращение ее было совершенно не от лица жертвы: «Я взорву ГУВД и РУВД, тротила на всех хватит», заявила женщина. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Сотрудники ведомств провели осмотр помещений, взрывчатых веществ найдено не было, соответственно, эвакуировать никого не пришлось.

Угрожавшую взрывом задержали вечером того же дня. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас она находится в отделении ОМВД. В отношении нее составили административный протокол, теперь также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности за нецензурную брань вблизи крейсера «Аврора». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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