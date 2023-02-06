Стало известно, каким будет бар за 20 млн рублей от Anna Asti в Петербурге

В пятницу, 10 февраля, в Санкт-Петербурге откроется новое заведение – «Сплетни Бар by ANNA ASTI». Стало известно, на что ушли 20 миллионов рублей.

Новое заведение можно охарактеризовать гастробар с ресторанной посадкой в дневное время суток и как pre-party бар – ночью. В меню войдут блюда европейской и азиатской кухонь. Творчество Анны Асти будет прослеживаться в барной карте заведения.

По словам совладельца бара Павла Чеснокова, окупаемость нового бара в Санкт-Петербурге оценивается в два года. И одной Северной столицей все не ограничится: команда планирует открыть новые бары по франшизе в других городах России, а также в Дубае.

За управление заведением возьмется московское ООО «Сплетни Бар», сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные информационной системы «СПАРК.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что команда Анны Асти уже начали подбор помещений для будущих баров в Москве, Сочи, Екатеринбурге и Ростове.

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