20 миллионов рублей вложено в открытие «Сплетни бар by Anna Asti» на Конюшенной в Петербурге

На Конюшенной улице в Петербурге откроется заведение певицы Анны Асти — «Сплетни бар by Anna Asti». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Гастро-бар с ресторанной посадкой днем, вечером превращается в pre-party бар с авторскими коктейлями и концептуальной винной картой», — рассказали в пресс-службе.

Открытие бара запланировано на 10 февраля. Как рассказал партнёр проекта Павел Чесноков, инвестиции в этот проект составили 20 миллионов рублей. Предполагается, что окупить вложения удастся за два года.

Как уточняет РБК, рассматривается открытие бара также в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Ростове и Дубае. В этих городах уже ведется подбор помещений. В этих городах запуск заведений состоится в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Петербурга прошел рейд, который был направлен на борьбу с незаконной торговлей.

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