14 торговых точек прикрыли во время рейда в Центральном районе Петербурга

В Центральном районе Петербурга прошел рейд, который был направлен на борьбу с незаконной торговлей. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в своих социальных сетях.

Уточняется, что уполномоченные сотрудники провели проверку в близи территорий у Казанского собора, набережной канала Грибоедова, Малой Конюшенной улицы, Арки Главного Штаба, а также Дворцовой площади.

Как итог, сотрудники закрыли незаконную деятельность 14 торговых точек.

Ранее сообщалось, что в регионе предупредили водителей и пешеходов о сильной гололедице на дорогах. В связи с этим областная Госавтоинспекция попросила водителей снизить скорость и не совершать необдуманные маневры. Помимо этого, стоит быть внимательным при проезде пешеходных переходов, учитывая погодные условия и состояние проезжей части.