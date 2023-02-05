В ГИБДД предупредили водителей о гололеде на дорогах Петербурга и области

Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленобласти призывает водителей быть крайне осторожными и внимательными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причина — гололёд на дорогах региона. Из-за него сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными территориями становятся съезды с мостов и путепроводов. Кроме этого, в опасной зоне повороты и открытые участки дорог. Именно эти части дорог подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости.

Водителям стоит заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения, отказаться от совершения резких маневров и торможений, быть внимательным при проезде пешеходных переходов, учитывая погодные условия и состояние проезжей части.

Пешеходам также нужно быть особенно внимательными и осторожными при пересечении проезжей части, что тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.