Смольный: зима напомнила, что расслабляться не стоит

Февраль начался в Санкт-Петербурге обильными снегопадами, напомнившими городским дорожникам про циклон «Биргит», с последствиями которого они пытались справиться в декабре прошлого года. Первую схватку со снегом Смольный проиграл, но обещал подготовиться лучше.

«Вывоз снега в последнее время достиг 10 тысяч кубометров в сутки […] Что и не удивительно, к настоящему моменту уровень выпавших осадков перевалил за метр. То есть с начала зимы намело 1,01 см снега», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что на сегодняшний день на территории Санкт-Петербурга уборкой снега занимаются 834 единицы техники. В то же время на тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к социальным объектам работают 1003 работника ручного труда.

«Территории парков, скверов и бульваров приводят в порядок 932 специалиста зеленого хозяйства, им помогает 260 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий», – добавили в сообщении.

Петербуржцам остается надеяться, что этого хватит, чтобы подготовить улицы Санкт-Петербурга к вечернему час-пику в первый день рабочей недели.

Вечером в минувшую пятницу, 3 февраля, город сковало многокилометровыми пробками, которые сервис «Яндекс.Пробки» оценил в 8-баллов. Тогда же на территории Северной столицы зафиксировали больше 10 дорожно-транспортных происшествий, столько же дорог были перекрыты.

Это в купе со снегом, высота которого 3 февраля составила 11 сантиметров, сделало центр Санкт-Петербурга практически непроходимым.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в ГИБДД предупредили водителей о гололеде на дорогах Северной столицы и области.