Петербургская «Лента» откроет магазины эконом-класса

Петербургская торговая сеть «Лента» планирует занять открыть магазин-дискаунтеров, заняв свое место в сегменте эконом-торговли. Компания уже обратилась в Роспатент для регистрации торговой марке «Лента Эконом».

«Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилотного проекта, который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов», – сообщили в службе по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента».

Отмечается, что уход в сегмент магазинов с низкими ценами стал следствием тенденции к уменьшению покупательского спроса, сообщает «РБК-Петербург»:

«В 2022 году покупатели продолжили экономить и постепенно переходили на более дешёвые товары […] Мы видим, что покупатели положительно оценивают изменения в предложении магазинов сети, и ценовое восприятие “Ленты” улучшается», – рассказали в последнем отчете компании.

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