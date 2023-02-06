Зампреда комитета по строительству Ленобласти задержали по обвинению во взятке

Первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин проведет два месяца в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Шалыгина», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале пресс-службы.

Согласно данным следствия, в субботу, 4 февраля, рядом с домом на улице Маршала Блюхера получил крупную взятку в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги он получил за содействие в заключении государственных контрактов, а также общее покровительство.

После этого подозреваемые были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Следует отметить, что Сергей Шалыгин свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге следствие по делу о мошенничестве в отношении Лефеля закончилось из-за примирения сторон.