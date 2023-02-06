В Петербурге следствие по делу о мошенничестве в отношении Лефеля закончилось из-за примирения сторон

Обвиненный ранее в мошенничестве в особо крупном размере Александр Лефель, бывший вице-президент группы компаний «ПИК» и нынешний директор по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет», добился примирения c бывшими работодателями. В связи с этим дело было прекращено.

Александра Лефеля задержали в октябре прошлого года в рамках расследования о мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы арестовал его до 7 декабря, после чего он был отпущен под домашний арест. Бизнесмену вменялись два эпизода мошенничества, суммарный ущерб от которых составил почти 100 миллионов рублей.

Инициатором разбирательства в отношении Александра Лефеля инициировала ГК ПИК, из которой его уволили в апреле 2019 года. Следствие признало ее потерпевшей стороной по делу топ-менеджера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В свою очередь в пресс-службе ГК «Самолет» ТАСС сообщили, что он устроился в компанию только в 2021 году», – добавили в агентстве.

Следует отметить, что вторым фигурантом дела оказался экс-руководитель одного из подразделений ПАО ПИК СЗ Николай Васильев. Суммарный объем средств, хищение которых вменяли ему и Лефелю, оценивалось в 140 миллионов рублей, уточняет «Коммерсантъ». Эти деньги бизнесмены получили при строительстве в 2017-2018 годах жилого комплекса в Санкт-Петербурге.

Проведенная впоследствии экспертиза снизила сумму ущерба, а деяния обвиняемых переквалифицировали с мошенничества на злоупотребление полномочиями. Они согласились возместить средства работодателю.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что суд Санкт-Петербурга вернул протокол по делу в отношении действующего и экс-депутата