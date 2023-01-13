Суд Петербурга вернул протокол по делу в отношении действующего и экс-депутата

Санкт-Петербурге суд вернул протоколы по делам об административном правонарушении по статье о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении депутата ЗакСа Бориса Вишневского, а также бывшего парламентария Максима Резника.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протоколы по делам об административном правонарушении […] в отношении Максима Резника и Бориса Вишневского», – сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Возвращение протоколов необходимо для устранения нарушений, препятствующих принятию к производству и рассмотрению дел, пояснили в сообщении.

Дело в отношении Бориса Вишневского зарегистрировали 9 января. По версии партии «Яблоко», в которой он состоит, причиной мог стать один из постов депутата в его telegram-канале. Дело в отношении Максима Резника поступило к судье в тот же день, следует из данных сайта Василеостровского районного суда.

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