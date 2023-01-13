Суд Петербурга вернул протокол по делу в отношении действующего и экс-депутата

Санкт-Петербурге суд вернул протоколы по делам об административном правонарушении по статье о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении депутата ЗакСа Бориса Вишневского, а также бывшего парламентария Максима Резника.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вернул составителям протоколы по делам об административном правонарушении […] в отношении Максима Резника и Бориса Вишневского», – сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Возвращение протоколов необходимо для устранения нарушений, препятствующих принятию к производству и рассмотрению дел, пояснили в сообщении.

Дело в отношении Бориса Вишневского зарегистрировали 9 января. По версии партии «Яблоко», в которой он состоит, причиной мог стать один из постов депутата в его telegram-канале. Дело в отношении Максима Резника поступило к судье в тот же день, следует из данных сайта Василеостровского районного суда.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что воинские части Санкт-Петербурга и Московской области ограбили на 45 млн рублей

депутат закса депутаты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, когда начинать пить детское шампанское
Ветеринар рассказала, какие операции всегда травмируют животных
Они должны оставаться нашими гражданами — в Кремле прокомментировали идею ...
У Петербурга появится шанс продемонстрировать свое мастерство в гостеприимстве
В Петербурге спрос на элитное жилье упал почти на половину
Протезистов освободят от частичной мобилизации
Путин поручил создать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО
Лавочка закрывается: в Петербурге задержали создателя сайта продажи наркотиков