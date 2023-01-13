СК РФ: воинские части Петербурга и Московской области ограбили на 45 млн рублей

Шесть человек получили обвинения в хищении имущества из воинских частей, расположенных в Санкт-Петербурге и Московской области. Ущерб оценивается в 44,5 млн рублей, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Предварительное дело по фактам хищения из воинских частей завершено. По нему проходят шесть подозреваемых. Они обвиняются в хищениях около 80 наименований вещевого имущества из воинских хранилищ Северной столицы и Московской области.

По словам Александра Бастрыкина, половина обвиняемых пошла на досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру.

Оставшаяся половина еще знакомится с материалами дела, уточняет «МК в Питере» со ссылкой на главу СК РФ.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой правоохранителями по факту происшествия в аэропорту Перми.