СК РФ: воинские части Петербурга и Московской области ограбили на 45 млн рублей

Шесть человек получили обвинения в хищении имущества из воинских частей, расположенных в Санкт-Петербурге и Московской области. Ущерб оценивается в 44,5 млн рублей, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Предварительное дело по фактам хищения из воинских частей завершено. По нему проходят шесть подозреваемых. Они обвиняются в хищениях около 80 наименований вещевого имущества из воинских хранилищ Северной столицы и Московской области.

По словам Александра Бастрыкина, половина обвиняемых пошла на досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело против них уже передано на утверждение в прокуратуру.

Оставшаяся половина еще знакомится с материалами дела, уточняет «МК в Питере» со ссылкой на главу СК РФ.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой правоохранителями по факту происшествия в аэропорту Перми.

Александр Бастрыкин Следственный комитет РФ


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, когда начинать пить детское шампанское
Ветеринар рассказала, какие операции всегда травмируют животных
Они должны оставаться нашими гражданами — в Кремле прокомментировали идею ...
У Петербурга появится шанс продемонстрировать свое мастерство в гостеприимстве
В Петербурге спрос на элитное жилье упал почти на половину
Протезистов освободят от частичной мобилизации
Путин поручил создать варианты исключения физлиц и юрлиц из НКО
Лавочка закрывается: в Петербурге задержали создателя сайта продажи наркотиков