Бастрыкин проконтролирует проверку инцидента в аэропорту Перми

В воскресенье, 8 января 2023 года, в аэропорту города Перми произошла непредвиденная ситуация с одним из самолетов – он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой правоохранителями.

«При выруливании на взлетную полосу воздушное судно В-737, выполнявшее рейс по маршруту Пермь – Москва, совершило выкат за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как после эвакуации рассказали некоторые из 183 пассажиров, находившихся на борту самолета, на протяжении длительного времени после происшествия им не были предоставлены комфортные условия для ожидания вылета.

Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали процессуальную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе соответствующих мероприятий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что из-за инцидента в аэропорту «Большое Савино» задержался рейс из Перми в Санкт-Петербург.