В 2023 году «VK Мессенджер» станет обязательным к предустановке на некоторых гаджетах

«VK Мессенджер» пополнил список программного обеспечения, обязательного к предустановке на некоторых категориях устройств. Соответствующее распоряжение российского правительства, размещенного на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованным данным, «VK Мессенджер» заменил ICQ – другое приложение, предназначенное для отправки сообщений – в списке программного обеспечения, обязательного для предустановки на смартфоны и планшетные компьютеры в России в 2023 году.

Также РИА Новости сообщает о том, что вместо приложения «Литрес: читай и слушай» пользователи в обязательном порядке получили приложение «Книги и аудиокниги» от того же «Литрес».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно позиции главы Минцифры России Максута Шадаева, у жителей многоквартирных домов должно быть от трех и более операторов интернета на выбор.