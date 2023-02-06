Должен быть максимальный выбор: Шадаев выступил за разнообразие операторов интернета в домах

В настоящий момент 60% многоквартирных домов в России обслуживаются только двумя операторами интернета, в каждом пятом доме – оператор только один. По мнению главы Минцифры России Максута Шадаева, в каждом доме их должно быть не меньше трех.

«У нас 4,8 тысячи операторов, которые оказывают услуги домашнего интернета. Позиция Минцифры, что у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме; если будет 20 – хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена», – высказался он во время парламентских слушаний на тему «Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети «Интернет» в многоквартирных домах».

В ноябре группа депутатов и сенаторов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о равном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирного дома, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам Михаила Мишустина, российское программное обеспечение может заменить до 85% иностранного софта.