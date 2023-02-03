Российское ПО может заменить до 85% иностранного софта, заявил Мишустин

Программное обеспечение, созданное российскими компаниями, в состоянии заменить собой до 85% иностранного софта. Такого мнения придерживается премьер-министр Михаил Мишустин.

«Большую часть финансирования проектов бизнес берёт на себя. Частные инвестиции сегодня уже превышают 155 млрд рублей […] Нам есть, что предложить», – высказался он в рамках форума «Digital Almaty 2023: Цифровое партнёрство в новой реальности».

Отмечается, что благодаря созданным в России центрам компетенций работать над отечественным программным обеспечением начали более 1,5 тысяч компаний. Им нужно не просто создать аналог западных программ, а продукт, способный конкурировать на международном рынке за счет своего качества и функционала.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам Михаила Мишустина, Россия обошла европейские государства. по доступности интернета