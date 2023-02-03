Мишустин: Россия обошла Европу по доступности интернета

Россия находится на первом месте в Европе по количеству граждан, имеющих доступ к интернету. Также она занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернет. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству современных дата-центров», – заявил он во время пленарного заседания ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 «Цифровое партнерство в новой реальности».

Также глава правительства подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день более 100 миллионов человек имеют личные кабинеты на онлайн-портале «Госуслуг», а за последние пять лет подтвержденных аккаунтов стало почти в полтора раза больше.

Увеличение наблюдается также и в количестве оказанных услуг за месяц: оно выросло почти в три с половиной раза, а аудитория – практически в четверо. Отчасти этому поспособствовала эпидемия COVID-19, подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Мегафон совместно с ИТ-партнером «Обит» расширил карту покрытия проводного интернета в Петербурге.