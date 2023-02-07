С начала 2023 года на водоемах Петербурга спасли 20 человек

С начала 2023 года на водоемах Санкт-Петербурга зарегистрировали семь происшествий. Спасены были 20 человек, сообщили в медиацентре Северной столицы.

«С начала 2023 года на водоемах Санкт-Петербурга зарегистрированы 7 происшествий, один человек погиб. Спасены 20 человек», – уточнили в сообщении, добавив, что за прошлый зимний период на водных объектах Петербурга спасено 29 человек.

Также в медиацентре Санкт-Петербурга добавили, что согласно постановлению, утвержденному губернатором Александром Бегловым, в городе установлен запретна выход на лед на срок с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года.

Следует отметить, что Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе являются исключениями из этого правила – на них лед остается доступен в период устойчивых низких температур с 16 января 2023 года по 14 марта 2023 года.

«В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть изменены», – отметили в сообщении.

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