«Автоваз» планирует производить до 70 тыс. машин в Петербурге в 2027 году

Завод Nissan, перешедший в собственность «АвтоВАЗа», может выпускать вплоть до 50-70 тысяч автомобилей к 2025-2027 году. Об этом рассказали в пресс-службе машиностроительной компании.

Некоторое время назад поступала информация о том, что к концу 2023 года развернутое в Санкт-Петербурге производство позволит собирать от 10 тысяч машин под брендом Lada. При этом сами производственные процессы «АвтоВАЗ» рассчитывал наладить в кратчайшие сроки.

Таким образом, можно утверждать, что, по прогнозам автостроителей, число выпускаемых машин увеличится более, чем в пять раз к за четыре года:

«В 2025-2027 годах выпуск новых автомобилей Lada в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тыс. в год при наличии позитивного тренда на рынке», – говорится в сообщении пресс-службы говорится в сообщении.

По мнению автоэксперта Дмитрия Попова, такие цифры вполне следовало бы ожидать, причем еще в тот момент, когда «АвтоВАЗ» обещал довести производство до 10 тысяч единиц:

«Это называется “пробная партия”, это совсем немного автомобилей. Они сказали “не менее 10 тысяч” и, вполне возможно, пойдут с опережением», – заявил он в интервью для Gazeta.spb.

При этом, по его словам, и 10, и 50, и даже 70 тысяч автомобилей в год – это достаточно незначительный объем производства. Отвечая на вопрос корреспондента, Дмитрий Попов заявил, что даже для 300 тысяч – примерно в такую цифру укладывается объем общероссийского производства авто – показатели, к которым стремится «АвтоВАЗ» нельзя назвать «большими».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербургский завод Nissan обошелся «Автовазу» в 1 евро.