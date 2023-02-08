Российский магазин RuStore завершил бета-тестирование

Официальный российский магазин приложений для Android RuStore завершил бета-тестирование и открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков. Об этом сообщает компания VK, которая занималась разработкой приложения.

«Сейчас пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль», — рассказали в компании.

На данный момент пользователям доступны простая авторизация популярными способами, быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом.

Ранее сообщалось, что Мегафон совместно с ИТ-партнером «Обит» расширил карту покрытия проводного интернета в Петербурге. Теперь более 200 тысяч пользователей мобильной связи смогут подключить универсальный продукт, который охватит домашний интернет, мобильную связь и цифровое ТВ.

Тариф «Объединяй» теперь доступен для пользователей в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Невском, Красносельском, Курортном и Пушкинском районах Петербурга, а также в Мурино, Кудрово и Петергофе.