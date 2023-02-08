Президент Путин призвал не распылять силы и ресурсы в технологической сфере

Силы, средства и ресурсы в технологической сфере нельзя распылять, важно сосредоточиться на достижении национальных целей и не позволять себе риска критической ситуации с точки зрения технологической зависимости от зарубежных институтов. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как пояснил Путин, важно брать во внимание и то, какое внешнее давление оказывается на Россию. Именно поэтому внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов, говорит президент.

В первую очередь надо наладить технологии, которые позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, обеспечить территориальную целостность страны, отметил Путин, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Мегафон совместно с ИТ-партнером «Обит» расширил карту покрытия проводного интернета в Петербурге. Теперь более 200 тысяч пользователей мобильной связи смогут подключить универсальный продукт, который охватит домашний интернет, мобильную связь и цифровое ТВ.

Тариф «Объединяй» теперь доступен для пользователей в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Невском, Красносельском, Курортном и Пушкинском районах Петербурга, а также в Мурино, Кудрово и Петергофе.