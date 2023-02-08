За сутки в России провели 96 тысяч тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 327,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус» в своем телеграм-канале.

За последние сутки проведено 96 тысяч тестов на коронавирус, отметили в ведомстве.

По данным на 8 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1 393 человек. Это на 3,6% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 8 104 человека. Однако это на 4,2% меньше, чем 7 февраля. За минувшие сутки выявлено 10 389 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 44 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что совсем недавно был Всемирный день борьбы с раком. Безусловно, нет каких-то стопроцентных способов обезопасить себя от такого серьезного заболевания. Нет каких-то правил, соблюдая которые наверняка вас спасут. Тем не менее определенные рекомендации по профилактике все-таки есть.