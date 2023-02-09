Кинологи призвали не приравнивать собак к оружию

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил ввести разрешения на владение собаками бойцовых пород по аналогии с оружием. Однако это не совсем корректное решение, считают в Российской кинологической Федерации.

«Даже сама формулировка идеи о введении разрешения на владение собаками как на оружие формирует в корне неверное восприятие и смещает акценты с реально важных вопросов. Не существует как такового понятия «бойцовских пород собак», эту категорию не признала ни одна международная кинологическая организация. Дело тут не в собаке и ее породе, а в хозяине», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его мнению, нужно сделать акцент на другом, а именно на важности прохождения обучающих курсов. Владельцы таких собак должны хорошо знать породу, в частности, понимать, как с ней обращаться и как ее воспитывать. Тогда будет и осознание ответственности, считает он. Эксперт также добавил, что собаки не являются оружием, они скорее друзья и помощники, но только в руках грамотного собаковода.