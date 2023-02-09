Хроническая усталость: как распознать

Много работы, постоянный стресс и недостаток сна — все это может привести к такому явлению как хроническая усталость. Но многие недуги можно пресечь, если вовремя обратить внимание на некоторые признаки.

Так, в случае с хронической усталостью , вы можете ощущать беспричинное чувство слабости, в том числе после полноценного сна и отдыха, пишет портал «Стоп коронавирус».

Кроме этого, вы можете заметить за собой быструю утомляемость от привычных действий: прогулки, встречи с друзьями, резкие перепады настроения: от апатии до вспышек гнева, снижение иммунитета: боли в горле, обострение хронических заболеваний.

Помимо этого, признаками являются нарушения сна: прерывистый сон или бессонница, ухудшение памяти, сложности с запоминанием информации и раздражительность.

Чтобы этого всего избежать, медики рекомендуют делать зарядку, чаще отдыхать, спать по 6-8 часов каждую ночь.