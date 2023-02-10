«Достаточно сложное состояние»: врач рассказала о связи между гриппом и болями в суставах

Врач Клинической больницы Святителя Луки рассказала, почему после перенесенного гриппа начинают болеть суставы. Всему виной — аутоиммунные процессы.

Грипп может вызвать не только высокую температуру и головную боль, но и боль в суставах. Причины таких процессов журналистам телеканала «Санкт-Петербург» объяснила заведующая амбулаторно-консультативным отделением Клинической больницы Святителя Луки Валерия Голубова.

Специалист отметила, что грипп очень сильно подавляет иммунную систему больного, из-за чего в организме запускаются аутоиммунные процессы. Это означает, что клетки человека начинают воспринимать тело как чужеродный объект, из-за чего начинается активизация процесса. Признаком этих изменений и служат ревматоидные артриты, которые поражают суставы.

Валерия Голубова отметила, что при недомогании стоит обратиться к врачу. Также специалист посоветовала сделать прививку от гриппа.