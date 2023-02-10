Петербургская лабораторная сеть приобрела «коллег» в Белоруссии

Лабораторная служба Хеликс купила крупнейшую белорусскую сеть «Синэво». Однако штаб-квартира приобретенных «коллег» находится в Стокгольме.

Петербургская сеть медицинский лабораторий Хеликс приобрела компанию «Синэво», которая является крупнейшей частной компанией на рынке лабораторной диагностики в Республике. Как рассказали в пресс-службе Хеликса, сеть из 58 лабораторных пунктов будет интегрирована в структуру покупателя.

Ранее «Синэво» была частью холдинга «Медикавер», штаб-квартира которого находится в Стокгольме. Медицинские лаборатории компании расположены в Германии, Польше, Румынии, Украине, Индии и других странах.

Под брендом «Лабораторная служба Хеликс» уже существует более 600 центров в России и Казахстане.

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