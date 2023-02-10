Книжный магазин «Республика» выставили на торги из-за банкротства

Книжный магазин «Республика», который ранее закрылся в Петербурге из-за пандемии, больше не откроется. Сеть выставили на торги из-за банкротства компании.

ООО «Республика» признано банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. Теперь товарные знаки книжной сети, мобильное приложение и сайт выставят на торги по стартовой цене в 53,5 млн рублей, следует из данных Федресурса. Побороться за лот инвесторы смогут 22 марта.

Проблемы с финансами у «Республики» появились в 2020 году. Пандемия не дала шанса погасить долг перед кредиторами. Магазины в Петербурге было решено перенести — в городе планировали открыть новые магазины после снятия коронавирусных ограничений, однако осуществиться планам так и не было суждено.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд Санкт-Петербурга приступил к процедуре банкротства «Книжной лавки писателей».

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