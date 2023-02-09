Суд Санкт-Петербурга приступил к процедуре банкротства «Книжной лавки писателей»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга приступил к процедуре банкротства «Книжной лавки писателей». Соответствующая информация появилась в картотеке дел суда. С иском в суд обратилось ООО «Скид», занимающееся управлением недвижимостью.

В материалах дела фигурирует долг в размере 4,5 миллиона рублей, полученных компанией в результате цессии. Изначально, еще в 2021 году, «Книжная лавка писателей» обращалась к «Скиду», так как им не хватало операционного дохода для погашения долгов. Судя по всему, не изменилось финансовое положение книжного и в 2022 году, уточняет «Деловой Петербург».

Например, в апреле 2022 года Сбербанк взыскал с книжной лавки писателей 1,1 миллиона рублей долга, чуть позже — госкорпорация ВЭБ.РФ выиграла иск ещё на 2,5 миллиона.

Отметим, что «Книжная лавка писателей» была создана в 1934 году по инициативе Максима Горького и Сергея Кирова.