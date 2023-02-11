Жительницы Ленобласти чаще становятся молодыми мамами в 26 лет

Жительницы Ленобласти рожают первенцев чуть раньше, чем москвички. В 2022 году молодые мамы региона встречали первенца в среднем в 26 лет.

Жительницы Ленобласти рожают первенца в среднем в 26 лет, следует из данных управления ЗАГСа региона за 2022 год. При этом в 2021 году молодыми мамами становились в 25 лет. По этим показателям Ленобласть выигрывает у Москвы, где средний возраст молодой мамы в 2022 году составлял 27 лет, а в 2021 году – 29 лет.

«Средний же возраст рожениц в регионе – 30-35 лет. При этом 37% всех родивших в 2022 году женщин стали мамами впервые, 35% — родили второго ребенка, 19% — зарегистрировали третьего малыша, а 9% — четвертого, пятого и последующих детей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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