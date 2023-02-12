Как богачи: россияне догнали богатые страны по потреблению мяса

В России в 2022 году потребление мяса увеличилось почти на 2% и достигло отметки в 79 килограмм на человека. Такие данные Интерфаксу» представил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

«Максимальный рост потребления отмечается по свинине — на 6% и по индейке — на 4%. Потребление говядины показало незначительное снижение», -прокомментировал Юшин.

Он отметил, что россияне стали как никогда близки к наиболее богатым странам по потреблению мяса (там показатель составляет 83 килограмма на человека). Среднемировой показатель в 2022 году — около 43 кг, говорит он.

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